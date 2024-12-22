Ближний Восток: перспективы и возможности

Ростислав Ищенко *** Не успело появиться сообщение, что Россия зондирует почву о возможности перемещения своих баз из Сирии в Ливию, как премьер-министр этой страны Абдель Хамид Дбейба заявил, что об этом и речи быть не может.
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