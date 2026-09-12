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Царьград

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Пандемия коронавируса спровоцировала волну деменции по всей планете

Пандемия коронавируса спровоцировала волну деменции по всей планете

Число пациентов увеличилось до 60 миллионов человек.Пандемия COVID-19 спровоцировала резкий скачок заболеваемости болезнью Альцгеймера и другими формами деменции во всем мире.

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