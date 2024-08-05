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Деми Мур выступила в защиту пускания газов

Деми Мур выступила в защиту пускания газов

Американская актриса Деми Мур выступила в защиту прилюдного пускания газов. Она призвала перестать стыдиться метеоризма в своем аккаунте в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Комментарии
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Sergio Myn
...А если у окружающих после этого глаза режет?
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12 час.

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