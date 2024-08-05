Деми Мур выступила в защиту пускания газов

Американская актриса Деми Мур выступила в защиту прилюдного пускания газов. Она призвала перестать стыдиться метеоризма в своем аккаунте в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).