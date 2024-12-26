В Ханты-Мансийске сотрудникам полиции вручили ключи от новых служебных автомобилей

Накануне в Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония вручения служебного автотранспорта подразделениям полиции округа, посвященная 50-летию со Дня образования УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
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