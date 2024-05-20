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Дома из фильма ужасов. За какие дачи приморцам придется отдать миллионы рублей?

Дома из фильма ужасов. За какие дачи приморцам придется отдать миллионы рублей?

Дачный сезон в самом разгаре. Кто-то уже вовсю занят первыми посадками, а кто-то еще только раздумывает о приобретении участка мечты, чтобы и от города недалеко, и земля хорошая, и дом комфортный, и место для шашлыков в наличии.

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