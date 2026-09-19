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Царьград

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Захарова: отмена виз с Грузией стала долгожданным шагом

Захарова: отмена виз с Грузией стала долгожданным шагом

Мария Захарова в интервью ТАСС рассказала о значении снятия визовых ограничений с Грузией, усилении торговли между странами и налаживании гуманитарного сотрудничества.

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