Украине придется смириться с потерей 20% территорий – львовский русофоб

Стартом переговоров по Украине будет фиксация нынешнего положения дел и утраты территорий. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагнадирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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