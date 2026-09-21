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Zero Hedge

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Big Tech's Next AI Battleground Is Your Face, Loop Capital Says

Big Tech's Next AI Battleground Is Your Face, Loop Capital Says

Big Tech's Next AI Battleground Is Your Face, Loop Capital Says Smartglasses are set to be the "next major computing platform," according to Loop Capital analysts, as Meta currently leads the space, with Google, Samsung, Apple, and SNAP preparing their own AI-powered eyewear.

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