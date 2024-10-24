Звезда «Склифосовского» Ульянов признался в переживаниях из-за возраста

Дмитрий Ульянов признался, что обсуждение своего возраста является для него болезненной темой. 26 октября ему исполнится 52 года, и актер отметил, что с течением времени артистам становится все труднее находить роли, так как многое зависит от их внешности.
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