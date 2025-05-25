ВАШИНГТОН, 25 мая, ФедералПресс. Успех российских вооруженных сил в ходе спецоперации и недавний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что Западу не удалось подчинить Москву.