Западу не удалось подчинить Москву: экс-аналитик ЦРУ заявил о провальных попытках контролировать РФ

ВАШИНГТОН, 25 мая, ФедералПресс. Успех российских вооруженных сил в ходе спецоперации и недавний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что Западу не удалось подчинить Москву.
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