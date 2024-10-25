Таиланд, Казахстан, Усть-Ишим: куда можно будет улететь из Омска зимой. Принципиально новых направлений в этом сезоне не появится.
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Таиланд, Казахстан, Усть-Ишим: куда можно будет улететь из Омска зимой. Принципиально новых направлений в этом сезоне не появится.