Gold Price Forecast | Oil | Dollar | Silver | Natural Gas Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG2! ArcadiaTrading 0:00 - Weekly Commodities Market Update 0:26 - Natural Gas (NATGAS) NG1! 2:49 - Crude Oil (WTIC) CL1! 4:22 - US Dollar Index (DXY) 5:38 - Gold (XAUUSD) GC1! 6:43 - Silver (XAGUSD) SI1! 7:33 - Outro & Stock Market Update Reminder.