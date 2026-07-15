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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России выросла выживаемость пациентов с онкозаболеваниями

В России выросла выживаемость пациентов с онкозаболеваниями

Добиться прогресса удалось благодаря внедрению новых технологий в клиническую практику Главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о положительной динамике в лечении онкологических заболеваний.

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