В России выросла выживаемость пациентов с онкозаболеваниями

Добиться прогресса удалось благодаря внедрению новых технологий в клиническую практику Главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о положительной динамике в лечении онкологических заболеваний.
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