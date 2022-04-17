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Сергей ЧЕРКАС: Все решила Олимпиада. Для игроков ЦСКА она стала трамплином. СКА, наоборот, притормозил

Сергей ЧЕРКАС: Все решила Олимпиада. Для игроков ЦСКА она стала трамплином. СКА, наоборот, притормозил

Как расценить итоги выступления СКА в нынешнем сезоне, был ли шанс перевернуть армейское дерби и почему сдали лидеры питерского клуба? Эти и другие вопросы мы выясняли с бывшим главным тренером и вратарем СКА.

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