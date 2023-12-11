Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО

Распространить «Арктическую ипотеку» на участников спецоперации по защите Донбасса было бы правильным и справедливым решением, заявил 11 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ.