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Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО

Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО

Распространить «Арктическую ипотеку» на участников спецоперации по защите Донбасса было бы правильным и справедливым решением, заявил 11 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ.

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