Промахи Демара Дерозана и Де’Аарона Фокса в концовке принесли «Торонто» победу над «Сакраменто»

Наиболее результативным в составе хозяев стал защитник Ар Джей Барретт. На его счету 31 очко, 9 подборов и 6 передач при 10 из 26 с игры, 3 из 9 с дальней дистанции и 8 из 11 штрафных.
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