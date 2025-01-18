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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Неделькович про 1+1 в матче с «Баффало»: «Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то много наблюдал за Турко и Бродером, учился у них»

29-летний вратарь «Питтсбурга» поразил пустые ворота и сделал ассист в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (5:2).

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