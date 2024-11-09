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Петербургский дневник

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Стали известны подробности создания вакцины против ВИЧ в Центре Гамалеи

Стали известны подробности создания вакцины против ВИЧ в Центре Гамалеи

Она основана на технологии искусственных антигенов Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр работает над созданием вакцины против ВИЧ, основанной на технологии искусственных антигенов.

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