Стали известны подробности создания вакцины против ВИЧ в Центре Гамалеи

Она основана на технологии искусственных антигенов Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр работает над созданием вакцины против ВИЧ, основанной на технологии искусственных антигенов.
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