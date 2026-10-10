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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириченко про 1:0 с «Акроном»: «Ростов» играл хорошо 60–65 минут, потом чуть просел. Но за самоотдачу нас сверху вознаградили»

Тренер « Ростова » Дмитрий Кириченко оценил победу над « Акроном » (1:0) в 10‑м туре РПЛ . «Результатом доволен, очень важные три очка.

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