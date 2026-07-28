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FT: Зеленский попытается убедить Трампа усилить давление на РФ

В ходе предстоящего визита в Соединенные Штаты глава киевского режима Владимир Зеленский попытается доказать американскому лидеру Дональду Трампу, что поддержка Украины отвечает долгосрочным интересам Вашингтона.

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