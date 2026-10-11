В Таганроге закроют 4 прохода через пути у вокзала

В Таганроге после установки защитного ограждения со стороны улицы Инициативной закроют четыре прохода через железнодорожные пути у станции Таганрог-Пассажирский, а для пешеходов останутся доступны наземный переход и подземный тоннель напротив вокзала.
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