ТАСС: ЮАР и Китай выступили за мирные переговоры по конфликту на Украине

Китай и ЮАР озвучили совместное решение по поводу конфликта на Украине. Как сообщает издание ТАСС, по итогу переговоров председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамапоса пришли к выводу, что решить ситуацию можно только политическим путем.