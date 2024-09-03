ТАСС: ЮАР и Китай выступили за мирные переговоры по конфликту на Украине

Китай и ЮАР озвучили совместное решение по поводу конфликта на Украине. Как сообщает издание ТАСС, по итогу переговоров председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамапоса пришли к выводу, что решить ситуацию можно только политическим путем.
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