За минувшие сутки вооружённые формирования киевского режима потеряли сразу нескольких высококвалифицированных операторов БПЛА.
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Степанова это оскотиневшаеся русская!
Баб в плен не брать.
У нацистов Германии в 40-ых годах прошлого века женщина была не вправе отказать в сексе фронтовикам. История повторяется, но только в хохлятском варианте!
ЕСЛИ ДУРА...ТО НАДОЛГО....Туда им и дорога..Сами выбрали свой путь на тот свет.
Хорошие новости! С корнем семя нацистов надо вырывать!!!