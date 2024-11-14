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Парламентская газета

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Приедет ли в Крым Роджер Уотерс?

Приедет ли в Крым Роджер Уотерс?

Идею пригласить в Крым знаменитого британского музыканта, одного из основателей рок-группы Pink Floyd и автора большинства ее главных хитов Роджера Уотерса высказал на недавнем Ялтинском международном форуме исполнительный директор фонда «Севастополь» Михаил Юрлов.

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