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Царьград

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В Москве иностранец решился на то, чего не мог позволить в родном городе: "Мне бы и в голову не пришло"

В Москве иностранец решился на то, чего не мог позволить в родном городе: "Мне бы и в голову не пришло"

Турист из Новой Зеландии решился в Москве на то, чего не мог позволить себе в своём городе. На родине это даже в голову ему бы не пришло, признался мужчина.

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