«Манреса» примет «Уникаху», «Сан-Пабло Бургос» встретится с «Обрадойро». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Баскония – 3-0, Реал – 3-0, Бреоган – 3-0, Бильбао – 2-1, Тенерифе – 2-1, Барселона – 2-1, Сарагоса – 2-1, Обрадойро – 2-1, Валенсия – 1-2, Сан-Пабло Бургос – 1-2, Уникаха – 1-2, Ховентуд – 1-2, Форса Льейда – 1-2, Мурсия – 1-2, Баскет Корунья – 1-2, Жирона – 1-2, Андорра – 0-3, Манреса – 0-3.
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