Автопром не поспевает за цифровыми аппетитами потребителей

Как выяснилось, автомобильная промышленность уже отстает от цифровых ожиданий потребителей. Технологические гиганты, такие как Apple, Google и Amazon, активно «навязывают» свои услуги в автомобили, создавая переломный момент в отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии