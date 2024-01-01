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За рулем

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Автопром не поспевает за цифровыми аппетитами потребителей

Автопром не поспевает за цифровыми аппетитами потребителей

Как выяснилось, автомобильная промышленность уже отстает от цифровых ожиданий потребителей. Технологические гиганты, такие как Apple, Google и Amazon, активно «навязывают» свои услуги в автомобили, создавая переломный момент в отрасли.

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