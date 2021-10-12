Назарбаев назвал Азию политическим центром и наиболее быстроразвивающимся регионом планеты

АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Азию политическим центром планеты и регионом с наиболее высокими темпами экономического роста.
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