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Профессор Малинен описал Зеленского словами "бывших клоунов не бывает"

Профессор Малинен описал Зеленского словами "бывших клоунов не бывает"

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после того, как он в очередной раз отказался от участия в мирных переговорах с Россией.

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