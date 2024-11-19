Профессор Малинен описал Зеленского словами "бывших клоунов не бывает"

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после того, как он в очередной раз отказался от участия в мирных переговорах с Россией.
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