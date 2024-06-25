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Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров заявил на допросе, что несколько лет знал, что его дети ваххабиты

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров заявил на допросе, что несколько лет знал, что его дети ваххабиты

Вчера 39K прочитали Дагестан, земля горных орлов и, как оказалось, гордых ваххабитов. И кто бы мог подумать, что в семье уважаемого Магомеда Омарова, главы Сергокалинского района, скрывались такие сюрпризы? Восемь сыновей! Да, у Магомеда настоящий футбольный клуб, и не просто клуб, а целая лига экстремистов.

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Комментарии
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Людмила Редько
Меня одна вещь смущает второй день - пятеро террористов как кур расстреляли 15 силовиков. Или профессионализм дагестанской полиции на нуле или мы чего-то не знаем
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20 час.
ИИ
Иван Иваныч
А чего там- неожиданность плюс не понятно на чем основанная уверенность полицейских, что их погоны- их защита. Это же не безоружных гражданских паковать, здесь реальные тренировки нужны.
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20 час.

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