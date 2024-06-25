Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров заявил на допросе, что несколько лет знал, что его дети ваххабиты

Вчера 39K прочитали Дагестан, земля горных орлов и, как оказалось, гордых ваххабитов. И кто бы мог подумать, что в семье уважаемого Магомеда Омарова, главы Сергокалинского района, скрывались такие сюрпризы? Восемь сыновей! Да, у Магомеда настоящий футбольный клуб, и не просто клуб, а целая лига экстремистов.