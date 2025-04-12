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В России ретейлеры начали снижать цены на фоне укрепления рубля

В России ретейлеры начали снижать цены на фоне укрепления рубля

Ретейлеры начали снижать цены на товары на фоне укрепления курса рубля. Об этом сообщил ТАСС. В материале агентства говорится, что на официальном сайте московского ЦУМа появилось уведомление о снижении цен на 12% в связи с укреплением рубля.

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