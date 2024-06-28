Калужская пловчиха с инвалидностью установила новый рекорд России

Полина Талалаева с поражением опорно-двигательного аппарата на чемпионате России по плаванью установила новый рекорд и завоевала 3 медалиПолина Талалаева с поражением опорно-двигательного аппарата на чемпионате России по плаванью установила новый рекорд и завоевала 3 медали.
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