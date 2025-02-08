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Эксперт объяснил влияние повышения НДС на арендные ставки коммерции

Эксперт объяснил влияние повышения НДС на арендные ставки коммерции

С начала года в силу вступили изменения в налоговом законодательстве, и они коснулись в первую очередь бизнеса — ИП и юрлица на упрощенной системе налогообложения (УСН) с годовым доходом более 60 млн рублей теперь будут платить НДС.

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