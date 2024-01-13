В Рязани мужчина ранил ножом полицейского и ещё двоих людей

Московским межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области в отношении безработного, ранее судимого жителя областного центра, 1966 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч.
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