В доме больного Михаила Молдикова поселились 12 мигрантов из Таджикистана, которые пытаются отобрать его жилье, пока полиция игнорирует это

Капец , наркоторговцы захватывают квартиры россиян заработанные честным трудом. А виноват Антон Котяков из Минтруда.Это он все требует завозить и завозить толпы мигрантов якобы для работы на стройках.Но мы с вами прекрасно видим где они работают и явно не на стройках

Людмила Полищук

В начале 2000гг в нашем доме была похожая история. На 1 этаже жила одинокая бабушка, в прошлом школьный учитель. Бабушка маленькая, худенькая, интеллигентная, скромная. Она пустила к себе жить 1 кавказца. Потом этих кавказцев там оказалось много. А бабушка пропала из вида, на улицу больше не выходила. Мы даже подумали, что её больше нет. Но однажды она вышла из квартиры в подъезд вся избитая и попросила вызвать скорую и пошла домой. Вахтёры вызвали скорую, но врачи так и не смогли попасть в квартиру... Дверь никто не открывал, а из-за двери мужской голос с кавказским акцентом сказал, что они никого не вызывали, врач им не нужен, и никто у них не болен... Больше бабушку никто не видел.