Avia.pro - СМИ «Мы не ожидали, что всё зайдёт так далеко.» — рассказывают соседи Михаила Молдикова, который после смерти своей бабушки оказался в ужасной ситуации.
В доме больного Михаила Молдикова поселились 12 мигрантов из Таджикистана, которые пытаются отобрать его жилье, пока полиция игнорирует это
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Одна надежда на Бастрыкина🙏
Ответить
8 час.
Лариса Галахова
Капец , наркоторговцы захватывают квартиры россиян заработанные честным трудом. А виноват Антон Котяков из Минтруда.Это он все требует завозить и завозить толпы мигрантов якобы для работы на стройках.Но мы с вами прекрасно видим где они работают и явно не на стройках
Ответить
7 час.
Людмила Полищук
В начале 2000гг в нашем доме была похожая история. На 1 этаже жила одинокая бабушка, в прошлом школьный учитель. Бабушка маленькая, худенькая, интеллигентная, скромная. Она пустила к себе жить 1 кавказца. Потом этих кавказцев там оказалось много. А бабушка пропала из вида, на улицу больше не выходила. Мы даже подумали, что её больше нет. Но однажды она вышла из квартиры в подъезд вся избитая и попросила вызвать скорую и пошла домой. Вахтёры вызвали скорую, но врачи так и не смогли попасть в квартиру... Дверь никто не открывал, а из-за двери мужской голос с кавказским акцентом сказал, что они никого не вызывали, врач им не нужен, и никто у них не болен... Больше бабушку никто не видел.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии