Даниэл Маринов в октябре перенесет операцию на плече

Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. «Маринову будут делать операцию на плече, она запланирована на 3 октября, делать ее будут в клинике Федерального медико-биологического агентства в Москве.
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