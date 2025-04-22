Спецназ «Анвар» уничтожает линии обороны ВСУ, поддерживая наступление в Сумской области (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает линии обороны ВСУ, поддерживая наступление в Сумской области. Бойцы спецназа атакуют украинских боевиков и их позиции в районе приграничных поселков, где российские войска наступают вглубь Сумской области.
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