Архангелогородец рассказал о работе на американском круизном лайнере

В 2017 году мы уже писали об архангелогородце Александре Зуеве, работавшем во всемирно известном «Цирке дю Солей»В 2017 году мы уже писали об архангелогородце Александре Зуеве, работавшем во всемирно известном «Цирке дю Солей»Недавно Александру посчастливилось вновь вернуться на малую родину — получить диплом магистра по тренерской деятельности.
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