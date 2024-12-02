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Несекретные материалы

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Сирийские террористы переключили свое внимание на курдов

Сирийские террористы переключили свое внимание на курдов

Боевики в Сирии продолжают наступать на территории, контролируемые САА. Исламисты подошли к северным районам города Хама, встретив при этом сопротивление регулярной армии, которой удалось освободить несколько сел.

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