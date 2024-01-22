Катерина Мурашова: Как не навредить ребенку, развивая его способности

Ребенок живет в полной любящей семье, развивается не по годам, меняет школы по причине гиперуспеваемости, с удовольствием ходит в студию при Эрмитаже, занимается теннисом, изучает французский и архитектуру.
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