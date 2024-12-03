Мармелад из киви и банана

Ингредиенты киви - 300 грамм банан - 100 грамм агар-агар - 1 пакетик (в пакетике 7 гр) вода - полстакана мед - по вкусу 3 часа Порций 3 Просто В этом рецепте совсем нет сахара - не стоит его добавлять на этапе приготовления.
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