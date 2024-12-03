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Мармелад из киви и банана

Мармелад из киви и банана

Ингредиенты   киви - 300 грамм   банан - 100 грамм   агар-агар - 1 пакетик (в пакетике 7 гр)   вода - полстакана   мед - по вкусу  3 часа    Порций 3    Просто В этом рецепте совсем нет сахара - не стоит его добавлять на этапе приготовления.

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