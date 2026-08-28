22 человека, о чьих редких коллекциях можно говорить до утра, ведь они пропитаны счастьем и теплыми воспоминаниями

Коллекционирование может приносить немало счастья. Радость от того, что недостающая в коллекции вещь, наконец, нашлась — будь то украшение, открытка или раритетный фотоаппарат — сравнима, вероятно, с восторгом от исполнения мечты.
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