Оформивший покер Месси возглавил гонку бомбардиров сезона MLS

В ночь на 30 августа (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Монреаль».В ночь на 30 августа (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Монреаль».
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