«Это болезненное решение»: Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
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