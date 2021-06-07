Школа без учителя и учащийся без школы: Никита Михалков о реформах и цифровизации системы образования

РЕБЁНОК.РУДети и семьяШкола без учителя и учащийся без школы: Никита Михалков о реформах и цифровизации системы образования Масштабная цифровизация образования – то, с чем сталкивается современная Россия и, пожалуй, весь мир.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВиктор ПоповУважаемый Автор! Чем новеньким может "порадовать" Никита Сергеич? Ничем!!! Можно лишь задать маленький(!) Вопрос Власти! А Нужны ли Умные, Грамотные, Добропорядочные(!) Граждане в Нашей России??? Такие, что Много Знают, Многое Умеют Делать СВОИМИ Руками, Обладающие Душевной Щедростью??? НУЖНЫ???Комментировать
Свежие комментарии