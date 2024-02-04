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«У нас два-три месяца»: Наступление России вызвало панику в Киеве

«У нас два-три месяца»: Наступление России вызвало панику в Киеве

Директор киевского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев заявил, что Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта.

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Игорь Петров
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