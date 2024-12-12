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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Пригода, Клепикова, Суркова и Шевляков выступят в предварительных заплывах

13 декабря с участием россиян пройдут предварительные заплывы в шести дисциплинах. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Предварительные заплывы Женщины 200 м, брасс 11:19 Участницы из России: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.

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