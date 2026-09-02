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Учёные выяснили, как мозг выбирает участки для миелиновой изоляции

Учёные выяснили, как мозг выбирает участки для миелиновой изоляции

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, раскрыло молекулярный механизм, который определяет, какие именно участки аксонов получат миелиновую оболочку — жировую «изоляцию», кардинально ускоряющую проведение нервных сигналов.

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