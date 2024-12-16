Биткоин пробивает историческую отметку в 106 000 долларов на бирже Binance

На крупнейшей бирже Binance биткоин достиг нового рекорда, превысив 106 тысяч долларов. Средняя цена на криптовалюту, по данным CoinMarketCap, также выросла до 105,808 долларов, отражая динамический рост за последние 24 часа.
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