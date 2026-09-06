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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Невилл о сравнении Фирмино и Хавертца: «Не думаю, что Кай настолько же хорош. Не стоит недооценивать Роберто, его роль в связке с Мане и Салахом была очень важна»

Экс-защитник « Манчестер Юнайтед » Гари Невилл в разговоре с экс-игроком « Ливерпуля » Джейми Каррагером сказал, что не стоит недооценивать бывшего форварда мерсисайдцев Роберто Фирмино .

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